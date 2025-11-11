Juicio por la muerte de Cecilia Strzyzowski: el cuerpo fue quemado durante varias horas y no se pudo obtener ADN

En el marco de una nueva audiencia por el asesinato y la desaparición de Cecilia Strzyzowski, brindaron su testimonio los integrantes del equipo de antropología forense que peritó los restos encontrados en el Río Tiradero, lidera a la propiedad de los Sena en Chaco.

De los diferentes profesionales que trabajaron en la reconstrucción de la terrible escena en las inmediaciones del Campo Rossi, propiedad de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, uno señaló que la quema “no fue accidental, fue con intencionalidad”.

Según relató la perito Anahí Ginarte, integrante del Equipo de Antropología Forense de Córdoba, llegó al campo que es propiedad de los acusados tres semanas después de la fecha en la que se creen que habrían asesinado a Cecilia. Allí, debió identificar varias piezas dentales y huesos como costillas, cráneo, falanges, tibia, fémur, clavícula, y peroné, entre otro

