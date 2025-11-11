La app Amazon Bazaar llega a la Argentina y competirá con Mercado Libre, Shein y Temu

El arribo de Amazon Bazaar a la Argentina incorpora un nuevo competidor al ecosistema digital de compras.

La aplicación, lanzada oficialmente en Buenos Aires el 7 de noviembre de 2025, permite acceder a una amplia oferta de productos internacionales en categorías como moda, hogar y estilo de vida, con precios pensados para el consumo masivo.

La plataforma funciona de manera independiente del sitio principal de Amazon y está orientada a mercados emergentes donde la demanda combina conectividad y búsqueda de opciones accesibles. Según voceros de la compañía, “estamos emocionados de presentar esta popular experiencia de compra a aún más clientes en todo el mundo”.

Fuente: Nexofin