Mariano Closs, durísimo contra Marcelo Gallardo: “Va bajando escalones”

Tras la dura derrota en el Superclásico frente a Boca, tanto hinchas como periodistas apuntaron a Marcelo Gallardo como uno de los máximos responsables, manifestando su disconformidad con el planteo táctico inicial, el desarrollo del partido y los cambios realizados.

El reconocido periodista Mariano Closs se refirió al tema al inicio del programa F12, emitido por ESPN, y apuntó directamente contra el entrenador de 49 años, señalando que el Millonario no salió a jugar el clásico como solía hacerlo en el pasado.

Su crítica comenzó haciendo foco en las marcas personales sobre los mediocampistas centrales de Boca: “Sorprendió la formación de River. Lo más visible que intentó fue marcar a Delgado y a Paredes. Si tu única idea es hacer eso y con pelota es que te ayude Salas, está complicado”.

Closs cerró su análisis cuestionando el pobre planteo táctico y la falta de reacción del técnico con el marcador en contra: “El partido se divide del 1-0 para atrás y del 1-0 para adelante. River dijo ‘lo anulo a Boca y lo ataco cuando pueda’. En el paso a paso del partido de ayer, Gallardo va bajando escalones”.

Juanfer Quintero no se salvó de las críticas

Dentro de su análisis, el periodista también apuntó contra Juan Fernando Quintero, quien ingresó en el entretiempo con el partido 1-0 a favor del Xeneize: “Quintero tiene la número 10. Tiene que empezar a pedir la pelota, a buscar el balón. No entró 0-3 a la cancha eh. Si el partido anímico le pesa al chico Jaime es una cosa, pero Quintero tiene que agarrar la pelota.

“Si el DT lo pone en un entretiempo es ‘hacé algo’”, concluyó sobre el colombiano.