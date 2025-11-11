Se postergó la declaración de Dalma y Gianinna Maradona en el juicio político contra Makintach

Mientras sigue adelante el juicio político contra la jueza bonaerense, Julieta Makintach, por la producción y grabación de un documental sobre el proceso que buscaba esclarecer las circunstancias de la muerte de Diego Maradona, se postergó la declaración de las hijas del Diez.

Dalma y Gianinna Maradona debían presentarse este martes, para brindar testimonio ante el jury de enjuiciamiento. Pero la audiencia se postergó para el miércoles 12 de noviembre a las 9 de la mañana, por cuestiones organizativas.

Sin embargo, quien sí brindó su testimonio fue la propia magistrada, quien se defendió de las acusaciones por falsear la verdad que hizo su colega en el tribunal, el juez Maximiliano Savarino.

Fuente: Nexofin