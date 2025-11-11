Superclásico: las sutiles cargadas de Boca a River en redes sociales

Luego de cada superclásico, en esta edición fue victoria para Boca por 2-0 sobre el Millonario, es sana costumbre cargar al eterno rival.

Apenas consumada la derrota del elenco comandado por Marcelo Gallardo, las redes sociales estallaron de memes, pero desde la cuenta oficial del club de La Ribera no se quedaron atrás y aprovecharon el contexto para burlarse de River con múltiples posteos cargados de chicanas.

“Bbbbuen día, Boca”, fue el primer mensaje con el que amaneció el perfil, junto a un video panorámico de lo que fue el imponente recibimiento de La Bombonera en el Superclásico. Es innecesario aclarar que la repetición consecutiva de la letra B fue una burla encriptada por el descenso del Millonario en 2011.

Bbbbuen día Boca 💙💛💙 pic.twitter.com/Kp68LtASQu — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 10, 2025

Al rato, en redes se vio un nuevo posteo, esta vez con un resumen de la celebración de los jugadores post triunfo con una canción especialmente elegida de fondo: “Baile Inolvidable”, uno de los últimos hits del cantante Bad Bunny. De hecho, en el pie de la publicación omitieron la palabra con la que ellos definen como fue el partido de ayer y simplemente escribieron: “INOLVIDABLE”.

Pero también ayer, post triunfo, en medio de un mar de memes, Boca también posteo fotos y videos con alguna que otra indirecta sutil como las fotos de Merentiel y Zeballos de espalda a “La 12” con la frase acompañada “Sácale una foto”, haciendo una clara alusión a la popular canción de cancha: “Mira, mira, mira, sácale una foto, se van para Núñez con el C*lo roto”

Ｓａｃａｌｅ ｕｎａ ｆｏｔｏ 📸 pic.twitter.com/E2AQEs31IZ — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 9, 2025

Y por si fuera poco lo anterior mencionado, las múltiples referencias a la figura técnica de Claudio Úbeda con el sifón de soda: “Sifonazo masterclass”, escribió la cuenta oficial de Boca.