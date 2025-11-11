Un jurado popular declaró culpable al jubilado que mató a su vecino por el volumen de la música en Navidad

Un jurado popular declaró culpable al jubilado y ex policía, Rafael Horacio Moreno de 75 años, por matar a su vecino Sergio David Díaz, de 40, luego de una discusión por el volumen de la música durante la Navidad de 2024.

El juicio se realizó en la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y se extendió durante cinco jornadas.

El jurado lo consideró responsable de homicidio culposo y tenencia ilegal de arma de guerra. El proceso fue presidido por la jueza Lucila Pacheco, con la acusación del fiscal Sergio Antín y la defensa del abogado Francisco Oneto, quien había solicitado sin éxito la prisión domiciliaria para su cliente.

Fuente: Nexofin