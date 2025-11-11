VIDEO | Estalló la interna en Camioneros: dos facciones del gremio protagonizaron una batalla campal

La interna del Sindicato de Camioneros se profundizó mientras avanza la investigación judicial por un presunto desfalco de USD 10 millones. En ese contexto, empleados del gremio, de su mutual y de la obra social denunciaron que “comenzaron a cobrar en cuotas”, según fuentes sindicales.

La tensión entre facciones del gremio se manifestó el sábado en un torneo de fútbol en la cancha de Argentinos de Merlo, donde se registró una pelea entre afiliados vinculados a diferentes sectores. En los videos que circularon se observó a dos grupos enfrentados: uno “vinculado a Pablo Moyano” y otro al “sector que responde a Jerónimo Moyano y a Hugo Moyano”. Testigos señalaron que entre los agresores había integrantes de barras de River y de Argentino de Merlo.

En paralelo, en la sede del sindicato en Constitución aparecieron panfletos anónimos con críticas a Liliana Zulet (esposa de Hugo Moyano y encargada de áreas del gremio), y frente al sanatorio de San Justo hubo carteles que aludían al secretario gremial Marcelo “Feucho” Aparicio, dirigente cercano a Pablo Moyano, por su presunta participación en los hechos que investiga la Justicia.

Fuente: Nexofin