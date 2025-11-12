Alarma en La Bombonera: los bomberos controlaron el fuego en la bandeja Sur

Insólita situación se vivió en la Bombonera luego de la victoria de Boca en el Superclásico ante River: el fuego se apoderó de unas de las tribunas y asustó a los presentes en las inmediaciones.

Ocurrió en la bandeja Sur y se estima que los papelitos que sobrevolaron en el Superclásico habrían originado el foco ígneo. Los bomberos acudieron al Estadio Alberto J. Armando y pudieron controlar la situación.

La Subsecretaría de Emergencias de la Ciudad de Buenos Aires informó que el fuego se desarrolló sobre los papeles que quedaron del partido entre Boca y River del domingo y el proceso ocupó unos 50 metros de ancho en la segunda bandeja.

💦🔥 Se incendiaron algunos papeles que quedaron acumulados en la segunda bandeja de la Bombonera e intervinieron los Bomberos. Se controló enseguida. pic.twitter.com/jHdpOCL47Q — Fede Cristofanelli (@Cristoffede) November 10, 2025

Si bien no hay detalles certeros, una de las hipótesis que maneja el cuerpo de bomberos es que alguien tiró una colilla de cigarrillo encendida sobre los papales y así se produjo el fuego.

Desde las cuentas oficiales de Boca no hubo ningún comunicado e información alguna sobre la situación que por suerte no pasó a mayores. Solo quedaron tiznados de negro algunos sectores.