El mítico San Siro será demolido

La ciudad de Milán cambiará se verá diferente sin uno de sus monumentos históricos: el San Siro, cuando juega el AC Milan, y el Giuseppe Meazza, cuando lo hace el Inter de Milán, será demolido después de 99 años.

En septiembre de este año, el Comune di Milano aprobó la venta del estadio y de los terrenos circundantes a los clubes. La votación para aceptar los 197 millones de euros del Rossonero y el Nerazzurri se aprobó 24-20 luego de un debate que duró casi 12 horas.

El proyecto contempla construir desde el 2027 un nuevo estadio de 71.500 asientos con un costo de 1.200 millones de euros.

Un lustro para que los equipos no se muden. Medios italianos estiman que el nuevo estadio podría estar listo para la temporada 2030/31.

Nostalgia y controversia

Además de protestas populares de simpatizantes y ciudadanos, el estadio ha sido declarado de “interés cultural” por la comisión de patrimonio de Lombardía, lo que complica demolerlo completamente.

A pesar del “interés cultural” por la comisión de patrimonio de Lombardía, el San Siro sería demolido en un 75-90 %. El sitio Domus asegura que se conservará una sección del segundo anillo debido a su “valor histórico/arquitectónico”.