Emerenciano Sena rompió en llanto al declarar por el femicidio de Cecilia Strzyzowski: “No tuve nada que ver”

La audiencia número 12 del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski tuvo este martes un nuevo momento clave: la declaración de Emerenciano Sena, imputado como partícipe primario del crimen por el que su hijo, César Sena, está acusado de ser el autor material.

Visiblemente emocionado, el exdirigente chaqueño rompió en llanto al negar su participación en el hecho. “Lo que sucedió fue aberrante, pero no tuve absolutamente nada que ver”, dijo frente al jurado popular. “Ojalá que hagan justicia y que la que tomen ustedes sea la que corresponda. En mi caso no hice nada y no porque yo lo digo, sino porque tampoco está en la investigación”, agregó.

En su testimonio, el líder del clan recordó que entregó su celular y su camioneta el día en que se conoció la desaparición de Cecilia. “No sé por qué padezco esta situación. Nunca debí haber estado preso. Después del cambio del fiscal, parecía el asesino más grande del mundo”, expresó.

Sena también intentó reforzar la imagen de su movimiento social y su vínculo con las mujeres: “Las mujeres son las mejores trabajadoras. Me dio satisfacción encontrar personas comprometidas”. No obstante, en otro pasaje de su declaración, hizo comentarios polémicos sobre las diferencias físicas entre hombres y mujeres, al afirmar que “el cuerpo de la mujer no está hecho para el trabajo rudo que hacemos los hombres”.

Fuente: Nexofin