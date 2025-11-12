Leandro Paredes le volvió a tirar otro centro a Dybala: “Lo esperamos con la ilusión intacta”

Boca vive los mejores días del año en noviembre, un dato que gráfica lo duro que ha sido el 2025. La contundente victoria en el Superclásico ante River, le trajo mucho más que tres puntos y alejarse en el historial.

Además de liderar la Zona A en soledad con 26 puntos y clasificar a los Playoffs, volverá a jugar la Copa Libertadores luego de dos años de ausencia. Es por ello, que ha comenzado el operativo seducción a grandes figuras para reforzar en el equipo en 2026.

Leandro Paredes sigue con sus gestiones personales. Este miércoles a la salida del primer entrenamiento de la jornada, tomó contacto con la prensa y volvió hablar de Dybala:

“Tener un jugador como Paulo en el equipo, con la calidad que tiene y la jerarquía que tiene, sería algo espectacular” confesó el capitán de Boca, luego de jugar su primer Superclásico. Y redobló con un “Lo esperamos con la ilusión intacta” hablando ya como un hincha más.

“LO ESPERAMOS CON LA ILUSIÓN INTACTA” Leandro Paredes habló de los rumores que vinculan a Paulo Dybala con Boca. pic.twitter.com/1hXGcaIUGu — TyC Sports (@TyCSports) November 12, 2025

El presente de la “Joya” en la Roma

No ha comenzado la incipiente temporada 2025/26 en Europa de la mejor manera. Sí bien La Loba es uno de los líderes de la Serie A al compartir la cima con 24 puntos con el Inter de Milán, las lesiones han complicado a Dybala.

De hecho, el pasado 4 de noviembre en su visita al Milán, el nacido en Laguna Larga malogró un penal para llegar al empate en la agonía del partido. Lo peor no fue la derrota 1-0: salió de la cancha con dolor y luego se confirmó su lesión de grado dos en el bíceps femoral de su pierna izquierda.

Su vínculo con el club de la capital vence a mitad de 2026. Habrá que esperar si Boca hace un intento antes -su cláusula es de 12 millones de euros- o si trabaja la negociación de la misma manera que lo hizo con Paredes.