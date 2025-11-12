Mauricio Macri retoma el control del PRO y pone en debate la alianza con Javier Milei y el futuro rumbo hacia 2027

Mauricio Macri volvió a ocupar el centro de la escena política dentro del PRO. Este martes, el exmandatario lidera una reunión clave del Consejo Nacional del partido en la sede de Balcarce, con la mira puesta en dos grandes temas: la redefinición del vínculo con el Gobierno de Javier Milei y la estrategia electoral rumbo a 2027.

El encuentro, el primero tras las elecciones legislativas, marca el regreso formal del expresidente al frente de la conducción del espacio amarillo. Asisten figuras históricas y referentes territoriales de todo el país, entre ellos María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, Jorge Macri, Soledad Martínez, Guillermo Montenegro y una decena de legisladores nacionales y provinciales.

Según fuentes del partido amarillo, el clima interno combina expectativa y preocupación. Por un lado, existe consenso sobre la necesidad de sostener una postura de apoyo “institucional” al Gobierno nacional en las reformas económicas y fiscales. Pero al mismo tiempo, crecen las voces que piden marcar mayor distancia frente al estilo confrontativo del jefe de Estado y el rol que el libertario le asigna al partido fundado por el expresidente.

Fuente: Nexofin