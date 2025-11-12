Señales de que necesitás cambiar la almohada para dormir mejor

La almohada es uno de los elementos más importantes para el descanso, pero muchas veces no le prestamos la atención que merece. Con el tiempo, pierde firmeza, acumula ácaros y deja de brindar el soporte adecuado, lo que puede afectar tu postura y la calidad del sueño. Estas son algunas señales de que llegó el momento de reemplazarla.

Dolor de cuello o espalda al despertar

Si notás rigidez en el cuello, dolor en los hombros o molestias en la espalda al levantarte, puede ser que tu almohada ya no esté sosteniendo bien la cabeza y esté forzando la postura.

Fuente: Nexofin