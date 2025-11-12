Sigue la crisis en San Lorenzo: el duro comunicado del plantel profesional contra la dirigencia

Los jugadores de San Lorenzo dieron a conocer este miércoles un comunicado oficial en el que manifestaron su “profunda preocupación y malestar” por la delicada situación que atraviesa la institución. La carta, publicada antes del encuentro clave de este sábado frente a Sarmiento de Junín por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura, encendió las alarmas entre los hinchas.

“Desde el mes de agosto no hemos percibido, en algunos casos, integramente nuestros salarios, lo que afecta directamente a nuestras familias y compromete el normal desarrollo de nuestra actividad profesional. A ello, se suman otras dificultades que padecemos a diario: la falta de comida adecuada, la ausencia de servicios básicos en el vestuario (agua caliente) y la falta de respuestas concretas por parte de la dirigencia a pesar de las reiteradas promesas de solución que nunca se cumplieron”, detallaron.

A su vez, remarcaron que han “sido pacientes, responsables y respetuosos” y que siguen “entrenando, compitiendo y representando al club con el mayor compromiso posible”. De todas formas, consideran que llegó “el momento de alzar la voz nuevamente”.

“No se trata sólo de una cuestión económica, sino también de respeto, dignidad y condiciones laborales mínimas que todo trabajador merece. La situación actual es insostenible y requiere una solución inmediata y seria”, afirmaron. Y sentenciaron: “Esperamos que las autoridades del club actúen con la responsabilidad que el momento exige. No buscamos el conflicto, sino una respuesta concreta y justa que nos permita desarrollar nuestra profesión en condiciones acordes al compromiso que siempre hemos demostrado“.