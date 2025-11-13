Emmanuel Macron reiteró que no apoyará el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea

Durante una reunión este miércoles con agricultores en Toulouse, Emmanuel Macron sostuvo que el tratado Mercosur-Unión Europea “recibirá un no rotundo de Francia”. La información fue transmitida por la ministra de Agricultura, Annie Genevard, quien agregó que “Francia no puede, en esta etapa, validar el borrador de acuerdo ya que este borrador no protege los intereses de nuestros agricultores”.

Genevard precisó que sin “cláusulas de salvaguardia sólidas, medidas espejo o controles fronterizos” el país no dará su visto bueno. “No podemos aceptar que se produzcan e importen a Europa productos y alimentos que no respeten las normas que imponemos a nuestros propios productores”, afirmó.

El bloque sudamericano del Mercosur (integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) firmó un proyecto de acuerdo con la Unión Europea que busca reducir aranceles y facilitar exportaciones, incluyendo sectores automotriz e industrial de Europa y agroalimentario de Sudamérica. La ratificación aún depende de los 27 Estados miembros de la UE.

Fuente: Nexofin