La pobreza infantil cayó al 31% en Argentina, pero crece el endeudamiento de los sectores medios

UNICEF Argentina reveló una caída significativa en los niveles de pobreza infantil durante el último año: el porcentaje de hogares con niños y adolescentes cuyos ingresos no alcanzan para cubrir los gastos corrientes pasó del 48% al 31%. El dato surge de la 9na Encuesta Rápida que realiza la organización desde 2020, y marca una mejora importante en las condiciones económicas de los sectores más vulnerables.

El informe destaca que la reducción fue más visible entre las familias de menores ingresos, que mostraron una recuperación en su capacidad para afrontar gastos esenciales como alimentos, útiles escolares y vestimenta. También se registró una mejora en el acceso a servicios básicos: la cantidad de hogares que no pueden asistir al médico o al dentista por falta de dinero cayó ocho puntos porcentuales, y los que debieron restringir comidas por motivos económicos pasaron del 52% al 30%.

Fuente: Nexofin