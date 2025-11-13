Milei reúne al Gabinete y a su mesa chica política para definir los próximos pasos

Javier Milei arrancó este miércoles una intensa jornada de coordinación en Casa Rosada, convocando primero a su círculo más cercano y luego al Gabinete completo.

La agenda apunta a definir el funcionamiento del Estado tras los cambios recientemente publicados en el Boletín Oficial.

Desde temprano, el mandatario recibe al jefe de Gabinete, Manuel Adorni; al ministro del Interior, Diego Santilli; a Patricia Bullrich, titular de Seguridad; y a otros colaboradores clave como Karina Milei, Martín Menem y Santiago Caputo.

Más adelante se sumarán el resto de los ministros para ampliar la discusión sobre prioridades y coordinación interministerial.

