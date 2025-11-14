Boca evalúa extenderle el contrato a Claudio Úbeda hasta finales del 2026

Boca Juniors evalúa la continuidad de Claudio Úbeda como entrenador para el 2026 y, según la visión de la dirigencia, el proyecto apunta a que el “Sifón” siga al frente del plantel profesional. Aunque su contrato actual finaliza a mediados del año que viene, en el club existe consenso en que el ciclo viene cumpliendo con las expectativas y que lo más lógico sería asegurar su permanencia.

El respaldo interno es fuerte ya que Úbeda logró estabilizar al equipo después de un período complicado, mantuvo la línea de trabajo que venía desarrollando Miguel Ángel Russo y consiguió resultados importantes, entre ellos la clasificación a la próxima Copa Libertadores. Todo esto fortaleció su posición y aumentó la confianza del plantel en su conducción.

Aun así, Boca no planea apresurar los tiempos. La intención es esperar al cierre del Torneo Clausura para sentarse a negociar formalmente una renovación, con la idea de extender el vínculo durante todo el 2026. Internamente valoran su perfil sereno, su buena llegada al grupo y la coherencia del proyecto que lleva adelante desde que asumió.

Por su parte, Úbeda se mostró agradecido en las últimas conferencias, dejando en claro que está dispuesto a continuar pero que la decisión final depende del club. Si se concreta la ampliación de su contrato, Boca encarará el próximo año con la idea de darle continuidad a un proyecto que combina estabilidad, respaldo dirigencial y una identidad futbolística clara.