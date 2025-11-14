Cuáles son los principales puntos del acuerdo comercial entre Estados Unidos y Argentina

Tras el anuncio por parte del gobierno de los Estados Unidos (EE.UU), sobre el cierre de un acuerdo comercial con Argentina, se crearon varias preguntas sobre la implicancia de la negociación entre ambas naciones.

Entre los principales puntos que se conocen el pacto sellado entre las administraciones de Donald Trump y Javier Milei, se destaca lograr una “alianza estratégica basada en valores democráticos compartidos y una visión común de libre empresa, iniciativa privada y mercados abiertos”.

Dicho acuerdo incluye reducción de aranceles para industrias claves; alineamiento de estándares; fortalecimiento de protección de propiedad intelectual, y un compromiso para promover un comercio recíproco.

Fuente: Nexofin