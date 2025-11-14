Diego Santilli multiplica sus reuniones con gobernadores para destrabar el Presupuesto 2026

A dos días de haber asumido formalmente como ministro del Interior, Diego Santilli mantiene una intensa agenda de reuniones con gobernadores de distintas provincias en un intento por sumar respaldo político al Presupuesto 2026 y a las reformas estructurales que el Gobierno de Javier Milei busca aprobar antes de fin de año.

Tras haber visitado Entre Ríos y recibido en la Casa Rosada a los mandatarios de San Juan y Córdoba, el hombre del PRO continúa su recorrida por el interior y sus encuentros con dirigentes de peso. Este miércoles, tiene previsto reunirse con Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), en dos reuniones programadas para las 9 y las 17 horas.

El objetivo central es lograr que las provincias acompañen la votación del Presupuesto 2026, que prevé una reducción gradual del déficit y un esquema de coparticipación más ordenado. Sin embargo, las conversaciones incluyen también la reforma laboral y tributaria, además de un paquete de modificaciones al Código Penal que el Ejecutivo pretende discutir durante las sesiones extraordinarias.

Fuente: Nexofin