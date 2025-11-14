Dura reacción del gobierno bonaerense al acuerdo con EE.UU: “Una estrategia ruinosa, de subordinación”

Con la firma de un acuerdo comercial entre los Estados Unidos (EE.UU) y la Argentina, del cual aún no se conocen todos los detalles, el gobierno de la provincia de Buenos Aires (PBA) alertó sobre el impacto que puede tener este tipo de tratos, en el sector productivo.

“Este acuerdo pega de lleno en la provincia de Buenos Aires y se suma a la política de ajuste y de destrucción del empleo que venimos viendo. Es muy preocupante, realmente”, indicó el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa.

Según la opinión del funcionario, el acuerdo bilateral, es “parte de una estrategia ruinosa, de subordinación y entrega de soberanía” que despliega la gestión libertaria en medio de un mundo “convulsionado” por la guerra arancelaria entre Trump y China.

Fuente: Nexofin