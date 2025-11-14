El ‘Dibu’ Martínez le contestó a Gennaro Gattuso: “No saben lo que es jugar en Sudamérica”

Emiliano “Dibu” Martínez le respondió con firmeza a Gennaro Gattuso, luego de que el entrenador de Italia cuestionara la cantidad de plazas que tiene Sudamérica para los Mundiales. Las declaraciones del italiano generaron repercusión inmediata, especialmente porque sostuvo que no le parecía justo que la CONMEBOL cuente con seis cupos directos y un repechaje.

Martínez fue contundente al remarcar que la competencia sudamericana tiene particularidades que en Europa no se dimensionan. El arquero señaló: “Ellos juegan siempre en canchas perfectas, mojaditas… no saben lo que es Sudamérica”, apuntando directamente a las diferencias estructurales y de contexto entre ambas regiones.

El “Dibu” explicó además que existen desafíos propios de las Eliminatorias sudamericanas que desde Europa no siempre se valoran. Según remarcó, hay “otras complejidades que en Europa no ven”, en referencia a los viajes largos, la altura y las condiciones variables de los estadios.

El cruce tomó más fuerza luego de que Gattuso insistiera en que en la UEFA los grupos son “más cerrados”, lo que —según su mirada— vuelve desigual el reparto de cupos. Las palabras del italiano fueron suficientes para encender la reacción del arquero argentino, quien defendió la exigencia del camino sudamericano hacia la Copa del Mundo.