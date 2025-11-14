El lamento de Placente tras la eliminación de Argentina ante México: “Estamos desilusionados”

La Selección Argentina Sub 17 no tuvo suerte en los penales y quedó eliminada del Mundial ante México. Fue derrota por 5-4 desde los doce pasos tras un 2-2 para el infarto en el tiempo regular sobre la cual habló Diego Placente en conferencia de prensa.

“En el primer tiempo de hoy jugamos muy bien, pero sólo tuvimos ventaja de un gol. En el segundo hubo cinco minutos de desconcierto y nos marcaron los goles. En estas categorías lo emocional es fuerte y a veces cambiante. Los penales a veces van de un lado, a veces del otro; esta vez no nos tocó a nosotros”, inició el entrenador del seleccionado juvenil.

El entrenador no minimizó el golpe por la tremenda eliminación del certamen. Al cual habían ingresado con grandes expectativas tras quedarse con el Torneo L’Alcudia y ganar en todas las presentaciones en la fase de grupos: “Teníamos ilusiones de llegar más lejos, obviamente que estamos desilusionados, sobre todo porque la primera fase fue muy buena”.

Por último, Placente destacó el crecimiento y el futuro de la categoría. “Hay que asimilar la derrota, que es parte del juego, y aprender de eso, porque estos chicos tienen mucho futuro y lo han demostrado“, cerró.