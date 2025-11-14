EN VIVO: A horas del veredicto por el crimen de Cecilia Strzyzowski, Emerenciano Sena volvió a declararse inocente

El juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido en junio de 2023 y convertido en uno de los casos más impactantes de los últimos años en Chaco, entra en sus horas decisivas. Este viernes, los 12 miembros del jurado popular deberán definir la culpabilidad o inocencia de los siete acusados, entre ellos el dirigente piquetero Emerenciano Sena, su esposa Marcela Acuña y su hijo César Sena, señalado como presunto autor material del crimen.

Antes de que el jurado se retirara a deliberar, la jueza dio la oportunidad a cada uno de los imputados de expresar sus últimas palabras. Allí, las posturas se partieron en dos: mientras la fiscalía sostuvo que existe “evidencia contundente” del femicidio y reclamó condenas, los imputados insistieron en su inocencia y denunciaron irregularidades en la investigación.

El dirigente piquetero habló brevemente, pero con firmeza. “Soy inocente”, afirmó, al insistir en que jamás participó ni tuvo conocimiento del crimen. Su defensa, encabezada por el abogado Ricardo Osuna, volvió a afirmar que “no hay ninguna prueba” que lo ubique en la escena ni que lo involucre en la planificación del asesinato. “Acá hay más política que evidencia”, sostuvo el letrado al plantear que la causa fue “direccionada” desde el poder provincial.

Fuente: Nexofin