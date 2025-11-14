Indignación en Palermo: un hombre atacó a una nena de 7 años en plena calle y quedó en libertad

Un violento e inexplicable episodio ocurrido en Palermo generó conmoción entre los vecinos del barrio y preocupación en la comunidad educativa de la zona. Este jueves por la tarde, una nena de 7 años fue atacada sin mediación alguna por un hombre que caminaba por la misma cuadra.

El hecho, que quedó registrado por cámaras de seguridad, desató una inmediata reacción de la madre de la menor y dio inicio a una intervención policial que terminó con el agresor liberado.

El ataque ocurrió en la intersección de Güemes y Gurruchaga. En las imágenes se observa a la niña caminar unos pasos por delante de su madre, quien avanza con un cochecito donde llevaba a su otro hijo.

De repente, un joven que venía en sentido contrario se detiene frente a la nena y le da una patada directa a la altura del abdomen. La menor se encorva del dolor mientras su madre corre para asistirla y, en paralelo, intenta enfrentarse al agresor.

