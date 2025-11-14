Javier Milei aseguró que Argentina está en condiciones de acceder al mercado de capitales

El presidente de la Nación, Javier Milei, afirmó que “la Argentina ya está en condiciones de tener acceso al mercado de capitales”, al defender la política económica de su gobierno. La declaración fue realizada en una entrevista para Neura Media, donde el mandatario sostuvo que el país atraviesa un proceso de normalización fiscal que está comenzando a ser reconocido por los inversores internacionales, pronosticando además una baja más pronunciada del riesgo país.

Milei enfatizó que un componente esencial de su diagnóstico es el cumplimiento de las obligaciones financieras. En ese sentido, aseguró que el país defenderá “a rajatabla” sus compromisos. “Nosotros vamos a cumplir con nuestras obligaciones. Lo vamos a defender a rajatabla como lo hemos hecho antes”, sostuvo.

Adicionalmente, señaló que desde el inicio de su administración “la deuda en Argentina bajó en USD 50 mil millones”, lo que contribuyó a mejorar la percepción de la solvencia nacional.

Fuente: Nexofin