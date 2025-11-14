Racing tiene su primera baja para el 2026: Facundo Mura se irá libre

En plena pelea por clasificar a la próxima Copa Libertadores, para lo cual necesita vencer a Newell’s Old Boys y aspirar al título del Torneo Clausura o esperar una combinación de resultados que libere un cupo en la tabla anual, Racing ya empieza a mover piezas pensando en lo que viene.

Con el anuncio de que el Presidente del club, Diego Milito, le ofreció a Gustavo Costas continuar al mando de la “Academia” en 2026, desde las oficinas comenzaron a planificar el plantel del próximo año. Sin embargo, ya saben que tendrán la baja de un jugador importante.

Todo indica que Facundo Mura se irá libre a fin de año, luego de que no prosperara la negociación para renovar su contrato. El lateral reclamaba el pago de un retroactivo debido a que su salario no había recibido aumentos desde el inicio del contrato. Aunque el nuevo vínculo contenía una importante mejora salarial, la dirigencia rechazó su pedido, por lo que el ex Estudiantes de La Plata deberá buscar destino para 2026.

Su trayectoria con la camiseta de Racing

El nacido en General Roca llegó al club en enero de 2022, proveniente de Colón de Santa Fe, donde estaba a préstamo. El por entonces equipo dirigido por Fernando Gago le había abonado a Estudiantes casi un millón de dólares por el 50% de su pase. Desde su llegada disputó 144 partidos, marcó 12 goles y dio 15 asistencias. Además, levantó 4 títulos: Copa Sudamericana (2024), Recopa Sudamericana, Trofeo de campeones (2022) y Supercopa Internacional (2023).