Citaron a indagatoria a Diego Spagnuolo por las supuestas coimas en la ANDIS

El fiscal federal Franco Picardi citó a declaración indagatoria a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), por la causa que investiga supuestos hechos de corrupción en el organismo. La decisión judicial se concretó tras el levantamiento del secreto de sumario que regía sobre la investigación, la cual indaga sobre presuntos sobreprecios y coimas dentro de la institución.

Spagnuolo, quien fue el titular de la ANDIS, fue convocado formalmente ante la Justicia para dar explicaciones sobre el manejo de fondos durante su gestión. La investigación que lleva adelante el fiscal Picardi se centra en determinar si existieron irregularidades en la adquisición de medicamentos e insumos de altos costos destinados a los beneficiarios del organismo.

Fuente: Nexofin