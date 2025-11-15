EN VIVO: el jurado retoma el debate por el caso Cecilia Strzyzowski y espera un veredicto inminente

El juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski volvió a entrar en una instancia decisiva este sábado, cuando el jurado popular retomó la deliberación que había quedado interrumpida el viernes sin acuerdo. La falta de consenso generó un clima de máxima expectativa en los tribunales de Resistencia, en una causa que mantiene en vilo a toda la provincia.

El viernes, los 12 integrantes del jurado debían definir la culpabilidad o inocencia de los siete acusados, entre ellos César Sena y sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña. Sin embargo, tras más de cuatro horas de análisis, solicitaron nuevas aclaraciones a la Fiscalía y a las defensas y finalmente resolvieron suspender la deliberación. Una señal clara de la complejidad del caso y de las posturas divididas dentro del jurado.

El fiscal Martín Bogado explicó que el panel tiene hasta 11 días hábiles para emitir un veredicto, aunque no se descarta que la definición llegue antes. Una vez que exista resolución, el juicio entrará en la etapa de cesura para fijar las penas correspondientes.

Fuente: Nexofin