EN VIVO: San Lorenzo vence desde el arranque a Sarmiento en el Nuevo Gasómetro

San Lorenzo recibirá este sábado a Sarmiento por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025, en un partido que puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos equipos. El duelo toma relevancia porque el Ciclón busca mantenerse firme en la parte alta y sostener su clasificación, mientras que el Verde necesita sumar para seguir con posibilidades de avanzar a la próxima instancia.

El equipo dirigido por Damián Ayude llega con el ánimo dividido ya que por un lado, tiene asegurado su lugar en los octavos de final; por el otro, convive con una fuerte crisis institucional que incluye atrasos salariales y tensiones internas que vienen marcando las últimas semanas. A esto se le suma la baja de Orlando Gill que no será de la partida debido a su convocatoria a la selección de Paraguay.

Sarmiento, en cambio, afronta el duelo con un panorama distinto. Tras haber asegurado su permanencia en la categoría, el conjunto de Facundo Sava se ilusiona con avanzar a los playoffs, especialmente después del triunfo obtenido ante Instituto en la jornada anterior que lo volvió a meter en la pelea.

Además, el encuentro presenta un contraste interesante en el juego ya que San Lorenzo intentará sostener su estructura pese a los problemas internos, mientras que Sarmiento llega con confianza y con la idea de imponer intensidad desde el arranque. Ambos equipos saben que un triunfo puede modificar su escenario inmediato, ya sea para consolidarse o para soñar con la clasificación.

Posible formación de San Lorenzo

Altamirano, López, Herrera, Hernández, Báez, Tripichio, Perruzzi, Cerutti, Gulli, Ladstatter y Cuello.

Posible formación de Sarmiento

Lucas Acosta; Alex Vigo, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Leandro Suhr, Manuel García, Jonatan Gómez, Jhon Rentería; Iván Morales Bravo y Franco Frías.