Explosiones y pánico en Ezeiza: un incendio masivo arrasó los galpones del polo industrial y dejó más de 20 heridos

Un violento incendio desatado en el Polo Industrial de Spegazzini, en el partido bonaerense de Ezeiza, provocó anoche una serie de explosiones que se escucharon a varios kilómetros y generaron temor entre los vecinos.

El siniestro se inició pasadas las 21 horas y rápidamente obligó a desplegar uno de los mayores operativos de emergencia registrados en la zona en los últimos años, con más de 380 bomberos, 70 unidades y un centenar de móviles adicionales entre policías, personal sanitario y equipos de Defensa Civil.

El fuego, que afectó al menos siete galpones dentro del complejo industrial, generó una columna de humo negro que pudo observarse desde diferentes puntos del conurbano. Aunque aún se desconocen las causas del incidente, las autoridades confirmaron que había materiales altamente inflamables, entre ellos neumáticos, productos químicos y fertilizantes, que contribuyeron a la rápida propagación de las llamas.

