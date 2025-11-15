Independiente vs Rosario Central por el Torneo Clausura: hora, TV y posibles formaciones

Independiente recibirá este sábado a Rosario Central por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025, en un partido importante para el Rojo, que necesita seguir sumando para mantener sus chances de clasificación a Copas internacionales. Para el Canalla, ya clasificado y con su zona definida, el encuentro no modifica su futuro inmediato.

El equipo de Gustavo Quinteros llega en buen momento después de encadenar tres triunfos consecutivos que renovaron la confianza del plantel y lo mantuvieron en la pelea por la tabla anual. Aunque ya no tiene posibilidades de avanzar en el Clausura, el rendimiento reciente le permite sostener la ilusión de terminar la temporada con un objetivo concreto clasificar a la Copa Sudamericana.

Rosario Central, por su parte, afronta este tramo final sin presiones. El conjunto de Ariel Holan aseguró hace algunas fechas el primer puesto de su grupo y, con él, su clasificación a la Copa Libertadores 2026 y a la Supercopa Internacional, lo que le da margen para rotar y administrar cargas.

En cuanto al equipo, Quinteros analiza cambios en el mediocampo y evalúa la inclusión de Mateo Pérez Curci desde el arranque. El juvenil podría ocupar el lugar de Felipe Loyola o Lautaro Millán, aportando más movilidad y presencia ofensiva en una zona clave para el funcionamiento del Rojo.

Formaciones probables

Independiente: Rodrigo Rey; Fernando Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Jonathan De Irastorza; Mateo Pérez Curci, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo.

Rosario Central: Jorge Broun; Enzo Giménez, Ignacio Ovando, Juan Cruz Komar, Juan Manuel Elordi; Francesco Lo Celso, Federico Navarro, Ignacio Malcorra; Santiago López, Jaminton Campaz y Enzo Copetti.