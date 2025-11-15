La Selección Argentina Sub-17 quedó eliminada del Mundial ante México por penales

Fin del sueño para los pibes de la Selección Argentina Sub-17. El equipo de Diego Placente quedó eliminado del Mundial de la categoría en 16vos de final ante México.

La Albiceleste había redondeado una actuación perfecta en el Grupo D, con tres triunfos y la clasificación directa a la siguiente ronda. Increíblemente México había avanzado a los dieciseisavos por Fair Play al ser el equipo que menos tarjetas amarillas recibió, luego de sumar dos derrotas y una victoria en el Grupo F.

A los 9′ minutos del primer tiempo la Selección Argentina se adelantó en el marcador con el gol de Ramiro Tulián, lo que hacía esperar por el favoritismo, un partido con condiciones inmejorables para avanzar a octavos de final del Mundial de Qatar.

México reaccionó en el segundo tiempo y rápidamente dio vuelta el resultado: Luis Gamboa, futbolista del Sub-17 del Atlas, anotó un doblete para la ilusión del equipo azteca.

En la agonía del partido, el defensor que milita en la cantera de Independiente, Fernando Closter, llegó al 2-2 a tres minutos del final del partido. Llevando así la definición a los penales.

Gol de Fernando Closter para el empate parcial de la Selección Argentina Sub 17 ante México. A pesar del resultado, el Mundial fue una gran experiencia para Fer Closter y Juanma Centurión, quienes sin dudas tendrán revancha en su carrera.#TodoRojo 🔴 pic.twitter.com/CTw8nkaOms — C. A. Independiente (@Independiente) November 14, 2025

México avanzó en los penales

De los 10 penales, nueve fueron convertidos. Lastimosamente Gastón Bouhier, jugador de Argentinos Juniors, abrió la tanda de los penales en la Selección Argentina y terminó fallando.

Jerónimo Gómez Mattar, Fernando Closter, Matías Salas y Facundo Jainikoski anotaron para el equipo de Diego Placente. Óscar Pineda, José Mansilla, Karin Hernández, Juan López y Santiago López lo hiceron para México: en octavos enfrentará a Portugal en el Mundial Sub-17 de Qatar.