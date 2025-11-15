Marcelo Bielsa analizó el nuevo formato de 48 selecciones para el Mundial 2026 : “Son inventos…”

Marcelo Bielsa analizó el nuevo formato del Mundial 2026, que pasará a contar con 48 selecciones, y aseguró que todavía es difícil anticipar su impacto. El entrenador de Uruguay señaló que este tipo de cambios solo pueden evaluarse con el tiempo y la competencia real.

“Que compitan 48 selecciones son inventos que luego se verifican en la práctica”, afirmó, dejando en claro que el proyecto necesita rodaje para demostrar si funcionará como se espera.

Bielsa consideró que la ampliación podría aportar beneficios, sobre todo si los nuevos participantes elevan el nivel general del torneo. En ese sentido, sostuvo que “quizás le dé la razón a los organizadores”, ya que existe la posibilidad de incorporar equipos cuyo nivel “enriquezca la competencia”.

Según el entrenador, el objetivo central de este formato renovado es ofrecer una Copa del Mundo con partidos más atractivos y selecciones de alto rendimiento. “El objetivo de un Mundial con esta característica es que se ofrezcan mejores espectáculos”.

Además, Bielsa explicó que el funcionamiento del torneo no dependerá únicamente del número de equipos, sino también de las condiciones organizativas que se establezcan. Mencionó factores como la temperatura, los tiempos de descanso y la carga física entre partidos, y advirtió que si no se gestionan correctamente, pueden afectar el rendimiento de los jugadores.