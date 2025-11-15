Patricia Bullrich se reunió con Victoria Villarruel: “Debemos construir una mayoría sólida y ordenada”

La relación entre Patricia Bullrich y Victoria Villarruel volvió a quedar en el centro de la escena política. A días de que la ministra de Seguridad asuma como senadora y pase a conducir el bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, ambas dirigentes mantuvieron este mediodía una reunión clave para ordenar la interna libertaria y definir la estrategia legislativa de las próximas semanas.

El encuentro, confirmado por fuentes parlamentarias, se gestó a partir de un llamado del secretario parlamentario del Senado, Agustín Giustinian, quien transmitió la invitación formal de Villarruel.

La cita llega en un momento de fuertes tensiones: Unión por la Patria busca forzar una última sesión antes del recambio, el próximo 19 de noviembre, para sancionar modificaciones a la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), un proyecto emblemático del kirchnerismo aprobado en 2006.

