Un ex futbolista de Racing contó la verdad de la pelea de Saja con Teo Gutiérrez: “Salieron todos corriendo”

El futbolista colombiano Giovanni Moreno, ex jugador de Racing, recordó el famoso episodio de la pelea entre Sebastián “el Chino” Saja y su compatriota Teofilo Gutiérrez.

En una entrevista con el canal televisivo de ESPN Colombia, Gio relató el paso a paso del día en el que Teo sacó un arma en el vestuario tras una pelea contra el arquero Saja luego de sufrir una goleada por 4-1 ante Independiente en 2012: “Si él no saca esa pistola, a nosotros nos acaban en el camarín” comentó.

Moreno comenzó: “Teo se fue expulsado y ya estaba en el vestuario. Cuando llega Saja, entra para pelear y le dice: ‘Me tenes podrido, siempre lo mismo con vos, estás jugando con la plata de mi familia’. Y Teo estaba con los brazos cruzados”. Luego, continuó relatando: “El Chino le decía ‘parate cagón’ hasta que Teo le responde: ‘A vos te hicieron cuatro goles y nadie te dice nada’. No me olvido más. Entonces, el Chino comenzó a pegarle, yo me paro y le tiró una patada voladora, pero pasé de largo. Y ahí empezó a golpearme, un puño me cortó la oreja y el otro la ceja”.

Por último, Gio cerró la anécdota con el tragicómico final ya conocido por todos: “Se metieron todos. Estábamos arrinconados en una esquina hasta que Teo sacó el arma y gritó: ‘Ahora sí, maricas, vengan de a uno’. No quedó nadie, salieron todos corriendo”.

Luego de este episodio, Teo se fue del Estadio Libertadores de América solo en un taxi particular, alejado del resto del plantel de La Acade y, exactamente un día después, el por aquel entonces entrenador de Racing, Alfio “Coco” Basile renunció a su cargo, mientras que Gutiérrez se marchó del club de Avellaneda en el siguiente mercado de pases.