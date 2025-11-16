Claves para que el maquillaje de labios dure intacto por horas

El labial es muchas veces el toque final de un buen maquillaje, pero también suele ser lo primero en desvanecerse con el paso del tiempo, la comida o el roce. Lograr que los labios se mantengan impecables durante varias horas no es imposible: solo requiere algunos pasos simples que marcan la diferencia.

1. Preparar la superficie

Antes de aplicar cualquier producto, es clave que los labios estén bien cuidados. Una leve exfoliación con un bálsamo con partículas suaves o un cepillo de dientes limpio ayuda a retirar piel seca y deja la superficie uniforme. Luego, aplicar un hidratante ligero y esperar unos minutos para que se absorba.

2. Usar primer o corrector

Fuente: Nexofin