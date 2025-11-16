El uso de billetes solo representa el 6,2% de la economía y crece el uso de las billeteras virtuales

El uso de efectivo en las operaciones comerciales protagonizó un rápido descenso en los últimos años, y se aceleró en el último año, frente al aumento sostenido en el uso de billeteras virtuales, algo que también deriva en una disminución del uso de tarjeta de débito.

Según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el efectivo representa solo un 6,2% del PBI, el nivel más bajo de los últimos años. Y se encuentra en un piso que se reitera desde hace tres semestres consecutivos.

La cantidad de extracciones bancarias por adulto en el último año y medio se desplomó: pasó de 2,7 retiros mensuales en diciembre de 2023, a 1,9 en junio de 2025.

Fuente: Nexofin