La jueza del Caso Strzyzowski habló tras la condena al clan Sena: “La gente dijo basta”

La jueza Dolly Fernández, quien lleva adelante el juicio contra el clan conformado por Emerenciano Sena, Marcela Acuña y Cesar Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, habló sobre el veredicto emitido por el jurado popular, que ratificó la condena a los imputados.

En el fallo, Cesar Sena quedó como principal responsable, y sería a quien le correspondería la mayor pena, mientras que Emerenciano Sena y Marcela Acuña, sus padres, fueron condenados como partícipes necesarios del crimen.

Al respecto, Fernández resaltó la intervención del jurado popular, y dijo que refleja un hartazgo de la sociedad chaqueña frente a la connivencia de los condenados y sectores de la política.

Fuente: Nexofin