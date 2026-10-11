Triunfo ajustado en el Bajo Flores: San Lorenzo venció 1-0 a Deportivo Riestra

En lo que resultó un encuentro muy luchado, San Lorenzo cosechó un triunfo clave al superar 1-0 a Deportivo Riestra en el estadio Nuevo Gasómetro, en el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura. Durante el primer tiempo, la escuadra azulgrana asumió el protagonismo del cotejo, adueñándose de la tenencia del balón y posicionándose de forma constante en campo adversario. En este sentido, la actuación individual de Facundo Farías resultó determinante para desequilibrar a la defensa rival mediante su movilidad y gambeta, aunque el elenco anfitrión careció de profundidad para traducir ese dominio territorial en ocasiones claras de peligro.

Por su parte, la propuesta del conjunto visitante fue sumamente física y friccionada en la zona media del campo de juego. A su vez, Riestra apostó a replegarse en bloque para lastimar a través de contraataques veloces, dificultando la fluidez del juego durante los primeros 45 minutos. Sin embargo, el desarrollo cambió de tónica en el complemento, cuando el Ciclón incrementó la intensidad ofensiva y generó múltiples aproximaciones sobre la portería rival, incluyendo un tanto convertido por Arboleda que terminó anulado por el cuerpo arbitral debido a una posición fuera de juego.

Luego de desperdiciar varias oportunidades para abrir el marcador, el quiebre definitivo del encuentro llegó mediante una maniobra colectiva en el área adversaria, en los pies de Teo Pagano, quien definió con solidez para desatar el festejo de la parcialidad local. Asimismo, la labor sostenida de Farías a lo largo de los noventa minutos lo consolidó como la figura excluyente del espectáculo, liderando cada avance y aportando el desequilibrio necesario ante la férrea marca impuesta por el conjunto local.

EL PUNTINAZO DE RODRÍGUEZ PAGANO PARA EL 1-0 DE SAN LORENZO El defensor armó una gran jugada individual y abrió el marcador ante Riestra, para convertir su primer gol en primera.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/SOEaFEvwja — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 11, 2026

San Lorenzo logró sostener la ventaja mínima hasta la conclusión del cotejo. Con esta victoria trabajada, el equipo de Boedo sumó tres unidades que le permitieron escalar algunas posiciones en la Zona A y alcanzar los 14 puntos, por lo que permanecen con posibilidades de clasificar a la siguiente instancia de la competición. Por su lado, Deportivo Riestra acumula 11 puntos en las 12 jornadas disputadas hasta el momento.