El vocero presidencial sostuvo que podría modificarse la agenda de la visita del papa León XIV a Argentina

El Gobierno transmitió su acompañamiento al papa León XIV luego de confirmarse un diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar. Las autoridades evaluaron la posibilidad de reordenar la agenda oficial para viabilizar su llegada a la Argentina.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, explicó que el Ejecutivo mantiene sus buenos deseos tras la intervención quirúrgica realizada en Roma. El funcionario señaló que “la agenda se podrá modificar” con el propósito de garantizar el itinerario previsto.

El sumo pontífice, bautizado como Robert Prevost, fue operado en el Policlínico Gemelli mediante una cirugía asistida por video. Durante la intervención de 90 minutos, los médicos le extrajeron el lóbulo inferior del pulmón derecho.

Fuente: Nexofin