EN VIVO | Diputados debate en comisiones el Presupuesto 2027

La Cámara de Diputados inició el debate en comisiones del Presupuesto 2027, presentado por el presidente Javier Milei. Este martes 13, el oficialismo pretende obtener un dictamen para llevar el proyecto al recinto el próximo 28 de octubre.

Desde el bloque de La Libertad Avanza (LLA), adelantaron que buscan aprobar la ley de leyes el 18 de noviembre. Así lo remarcó en el inicio de la jornada el titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Alberto “Bertie” Benegas Lynch.

Si bien, el Gobierno busca acelerar los recortes presupuestarios para el próximo año, debieron acordar con los bloques aliados algunos cambios de último momento, para que le proyecto avance en el Congreso.

Fuente: Nexofin