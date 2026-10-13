Marcelo Culotta rompió el silenció y habló de su posible renuncia como presidente de San Lorenzo

Tras el ajustado triunfo frente a Deportivo Riestra en el certamen local, Marcelo Culotta salió al cruce de los rumores que indicaban su posible alejamiento de la conducción de San Lorenzo. En diálogo con DSports Radio, el mandamás del club de Boedo desmintió categóricamente las versiones sobre su renuncia y manifestó: “Jamás se barajó la posibilidad de renunciar a mi cargo de Presidente. Estamos trabajando y tratando de ordenar al club”. En este sentido, la máxima autoridad de la institución remarcó que la comisión directiva asumió hace apenas cuatro meses tras imponerse legítimamente en los comicios, en el contexto de un escenario altamente politizado.

En cuanto al complejo panorama económico e institucional, el dirigente expuso la fragilidad financiera que atraviesa la entidad debido a un pasivo histórico y múltiples embargos judiciales. Respecto a la posibilidad de recurrir a herramientas legales de rescate, el titular azulgrana reconoció: “Que el club entre en convocatoria de acreedores es una posibilidad, estamos evaluándolo. El pasivo que tiene San Lorenzo es muy grande”. A su vez, Culotta reveló que para destrabar las inhibiciones actuales se requiere desembolsar una cifra cercana a los 700.000 dólares y advirtió: “Le han hecho mucho daño a San Lorenzo”, a lo largo de los últimos años a raíz de más de una docena de pleitos judiciales no defendidos adecuadamente.

Asimismo, el mandatario se refirió al respaldo recibido por las autoridades del fútbol nacional para encarar la reorganización contable. Cabe destacar que Culotta mantuvo un encuentro con Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), quien le manifestó su apoyo ante las decisiones institucionales que adopte la comisión directiva. Sin embargo, el directivo dejó en claro que la solución no vendrá de aportes externos ni compromisos particulares, asegurando que las cuentas deben sanearse mediante la generación de recursos propios y la reducción de costos operativos prevista para la próxima ventana de pases.

Finalmente, en el plano estrictamente futbolístico, el presidente repasó el andar del plantel profesional y el recambio en la dirección técnica. Luego del ciclo encabezado por Pipo Gorosito, expresó: “No pudimos obtener los resultados que deseábamos”. El dirigente buscó encontrar la estabilidad en un contexto signado por la inmediatez de los resultados. No obstante las dificultades para incorporar futbolistas durante el último mercado, donde la institución únicamente erogó dinero por Arboleda, el mandamás concluyó que el equipo cuenta con el respaldo necesario para encarar los próximos compromisos y buscar un equilibrio deportivo sostenible.