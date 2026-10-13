Stefano Di Carlo y Juan Sebastián Verón, juntos por el futuro del fútbol argentino

River Plate y Estudiantes de La Plata protagonizaron un encuentro dirigencial que puede marcar un nuevo capítulo en el fútbol argentino. Stefano Di Carlo y Juan Sebastián Verón se reunieron este martes en el estadio Monumental y, tras la reunión, ambos clubes anunciaron una iniciativa conjunta que apunta a debatir el futuro de las instituciones.

El comunicado tras la reunión

Los presidentes encabezaron una reunión de trabajo en la que también participaron otros cuatro directivos: Ignacio Villarroel y Agustín Forchieri por el lado del Millonario, y Martín Gorostegui y Juan Martín Cerolini en representación del Pincha.

Luego del encuentro, las dos instituciones publicaron un comunicado en sus redes sociales para explicar los objetivos de esta iniciativa. Según detallaron, buscarán compartir diagnósticos, intercambiar ideas y elaborar propuestas que contribuyan al desarrollo y la mejora del fútbol nacional.

Uno de los puntos centrales será la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos para fortalecer la economía de los clubes. Además, reafirmaron su compromiso con el modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro y con la función social que cumplen las instituciones deportivas.

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El objetivo que une a River y Estudiantes

El encuentro se produjo en un contexto de discusiones sobre la organización y el funcionamiento del fútbol argentino. La imagen de ambos dirigentes en el Monumental despertó interés por la posibilidad de que las instituciones impulsen posiciones comunes en distintos debates.

Sin embargo, el comunicado oficial se centró en la elaboración de propuestas y en la continuidad del trabajo conjunto, sin anunciar medidas concretas ni una alianza política formal.

River y Estudiantes dieron el primer paso para sostener un espacio de diálogo institucional. La intención será mantener reuniones y desarrollar iniciativas que permitan fortalecer a los clubes y aportar nuevas perspectivas sobre el futuro del fútbol argentino.