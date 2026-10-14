Champions League: Atlético de Madrid se recuperó y venció al Manchester United

5El Atlético de Madrid atraviesa un gran presente en la liga española, donde acumula cuatro victorias consecutivas. El Colchonero, con Cristian Romero y Julián Álvarez desde el arranque, logró trasladar este buen momento a la Champions League, en la que venció por 2-0 al Manchester United en el marco de la segunda fecha.

El conjunto de la capital española había comenzado con el pie izquierdo en el certamen continental, tras caer ante el Liverpool en la primera jornada. El equipo inglés, por su parte, había goleado por 4-0 al Sabah.

El desarrollo del partido

El encuentro comenzó con una acción emocionante que marcó el rumbo del partido. Los dirigidos por Diego Simeone aprovecharon que la defensa del equipo inglés estaba muy adelantada y, tras un gran pase de Alex Baena, Pablo Barrios rompió el cero cuando apenas habían transcurrido 50 segundos.

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El gol desbarató los planes de Michael Carrick y compañía, que salieron desesperadamente en busca del empate. Jan Oblak, arquero del Atlético de Madrid, fue una de las grandes figuras de la noche, al detener las distintas ocasiones de peligro generadas por los Diablos Rojos.

Cerca del final de la primera mitad, el conjunto madrileño amplió la ventaja mediante un golazo de Johnny Cardoso. Sin embargo, la conquista fue anulada a instancias del VAR por una mano de Marcos Llorente.

En el complemento, Lenny Yoro fue expulsado por cometer una falta sobre Jonathan David cuando era el último hombre de la defensa.

Apenas cinco minutos después, el Manchester United sintió la desventaja numérica y sufrió el segundo gol del Atlético de Madrid, que selló el 2-0 definitivo gracias a un tanto de Ademola Lookman.

¿Qué sigue para ambos equipos en la Champions League?

En busca de la Orejona, el Colchonero viajará a Alemania la próxima semana para enfrentarse al Stuttgart.

El Manchester United, por su parte, también jugará como visitante y se medirá ante el Como 1907 en su próximo compromiso europeo.