Copa Sudamericana: Boca cayó ante Vasco da Gama y deberá remontar en Brasil

Boca sufrió más de la cuenta la ausencia de Leandro Paredes. El Xeneize recibió el golpe de Vasco da Gama en el primer tiempo y, pese a generar numerosas situaciones de gol, no logró igualar el encuentro y cayó en La Bombonera. Ahora, deberá viajar a Brasil para remontar la serie y convertirse en el primer finalista.

El desarrollo del partido

Desde el comienzo, el cuadro azul y oro se mostró desconcertado ante la ausencia de su principal referente futbolístico. Williams Alarcón ocupó el lugar del capitán, pero tuvo un rendimiento discreto.

Vasco da Gama, por su parte, apostó por esperar a su rival y aprovechar los espacios para lanzar contraataques con sus extremos.

Tras algunas aproximaciones, un centro de Andrés Gómez encontró a Adson, quien conectó un cabezazo que terminó en el palo izquierdo de Álvaro Montero para abrir el marcador.

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Después de un primer tiempo sin demasiadas situaciones de peligro, el complemento fue prácticamente todo de Boca. Con los ingresos de Sebastián Villa y Miguel Ángel Merentiel, el conjunto de La Ribera generó reiteradas ocasiones claras de gol, entre las que se destacaron dos remates en los palos: uno de Lautaro Blanco y otro de Santiago Ascacíbar.

A los 20 minutos de la segunda mitad, Gómez protagonizó una insólita acción con el árbitro Piero Maza. El colombiano recibió una amonestación por interferir en un tiro libre de Boca y, tras reclamarle al juez y empujarlo levemente, vio la segunda tarjeta amarilla y fue expulsado. La decisión desató la furia del volante y de todo el banco del conjunto brasileño.

⚠️⛔️ PIERO MAZA LE SACÓ DOS AMARILLAS EN 5 SEGUNDOS Y LO EXPULSÓ A GÓMEZ. ⁉️ ¿Opiniones? https://t.co/0QlxlBOsTx — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 14, 2026

Finalmente, el Xeneize no logró aprovechar la ventaja numérica y sufrió la segunda derrota del segundo ciclo de Arruabarrena. Ahora, deberá buscar la remontada en territorio brasileño para mantener viva la ilusión de llegar a la final de la Copa Sudamericana.

¿Cuándo será la revancha?

El partido de vuelta, con la sede todavía por confirmar, se disputará el próximo martes 20 de octubre en territorio brasileño.