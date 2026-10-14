La Fórmula 1 anunció el regreso a África 37 años después con la elección de un exótico país

Era un secreto a voces la decisión de mudar la Fórmula 1 al continente africano, a más de 30 años del triunfo de Alain Prost para Williams Racing, en la carrera que se disputó en Sudáfrica 1993.
Las conversaciones en la Federación Internacional del Automovilismo (FIA) y el deseo estaba. Finalmente la máxima categoría del automovilismo volverá a África: 37 años después, en 2030, se correrá el Gran Premio de Bugesera en Ruanda.
“África, estamos de vuelta. A partir de principios de la década de 2030, el Gran Premio de África se unirá al calendario y tendrá lugar en Bugesera, Ruanda“, así fue anunciada la noticia en las redes sociales.
BREAKING: Formula 1 returns to Africa with 10 year agreement to race in Rwanda
The African Grand Prix is set to join the F1 calendar in the early 2030s#F1 pic.twitter.com/IlsKseMnNa
— Formula 1 (@F1) October 13, 2026
Ahora quedará esperar si tendremos piloto argentino para dicha fecha. De momento se sabe que Franco Colapinto estará al frente en Alpine para la campaña 2027, a tres temporadas del regreso al continente africano.
¿Cuándo en Argentina?
Con el calendario 2027 cerrado y todas las fechas y sedes programadas, el Gran Premio de Buenos Aires se perfila para regresar en 2028, un año conmemorativo al cumplirse 30 años de la última carrera en el país en 1998.
Claro que sí, Canciller!!! Así avanzan las obras en el Autódromo. En la Ciudad estamos preparados y queremos que la Fórmula 1 vuelva a la Argentina. Vamos a trabajar en equipo para hacerlo realidad! https://t.co/5YJ7uqabZL
— Jorge Macri (@jorgemacri) October 12, 2026