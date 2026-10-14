La Fórmula 1 anunció el regreso a África 37 años después con la elección de un exótico país

Era un secreto a voces la decisión de mudar la Fórmula 1 al continente africano, a más de 30 años del triunfo de Alain Prost para Williams Racing, en la carrera que se disputó en Sudáfrica 1993.

Las conversaciones en la Federación Internacional del Automovilismo (FIA) y el deseo estaba. Finalmente la máxima categoría del automovilismo volverá a África: 37 años después, en 2030, se correrá el Gran Premio de Bugesera en Ruanda.

“África, estamos de vuelta. A partir de principios de la década de 2030, el Gran Premio de África se unirá al calendario y tendrá lugar en Bugesera, Ruanda“, así fue anunciada la noticia en las redes sociales.

BREAKING: Formula 1 returns to Africa with 10 year agreement to race in Rwanda The African Grand Prix is set to join the F1 calendar in the early 2030s#F1 pic.twitter.com/IlsKseMnNa — Formula 1 (@F1) October 13, 2026

Ahora quedará esperar si tendremos piloto argentino para dicha fecha. De momento se sabe que Franco Colapinto estará al frente en Alpine para la campaña 2027, a tres temporadas del regreso al continente africano.

¿Cuándo en Argentina?

Con el calendario 2027 cerrado y todas las fechas y sedes programadas, el Gran Premio de Buenos Aires se perfila para regresar en 2028, un año conmemorativo al cumplirse 30 años de la última carrera en el país en 1998.