La salud del Papa León XIV: qué es el adenocarcinoma pulmonar y cuáles son sus características

El adenocarcinoma pulmonar es uno de los principales tipos de cáncer de pulmón y forma parte de un grupo de tumores conocidos como cáncer de pulmón de células no pequeñas. Su diagnóstico requiere estudios específicos y el tratamiento depende de distintas variables, entre ellas la extensión de la enfermedad, las características de las células tumorales y el estado general del paciente.

Ante la repercusión de las noticias relacionadas con la salud del Papa León XIV tras su operación, el tema generó muchas preguntas e inquietudes.

Qué es el adenocarcinoma pulmonar

Se trata de un tumor maligno que se origina en células glandulares del pulmón, relacionadas con la producción de sustancias como el moco. Es el subtipo más frecuente de cáncer de pulmón y puede presentarse tanto en personas fumadoras como en quienes nunca fumaron.

Fuente: Nexofin