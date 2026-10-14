Luis Caputo busca que el Banco Mundial le preste USD 10.000 millones para financiar a privados

Mientras participa de la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional (FMI), en Tailandia, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo un encuentro con autoridades del Banco Mundial (BM) para negociar un nuevo préstamo.

Según explicó el funcionario de Javier Milei, existe la posibilidad de que la entidad internacional le proporcione a la gestión libertaria un crédito de 10.000 millones de dólares para financiar la inversión privada.

“Actualmente, estamos trabajando en viabilizar nuevas inversiones en el sector privado por USD 10.000 millones”, indicó el titular del Palacio de Hacienda, sin brindar más detalles sobre el destino del dinero.

Fuente: Nexofin