Diputados: duros cuestionamientos de la oposición al Presupuesto 2027

Segunda jornada de debate en comisiones del Presupuesto 2027 que presentó el presidente Javier Milei, en la Cámara de Diputados. La oposición cuestionó duramente la ausencia del ministro de Economía, Luis Caputo, en la defensa del proyecto de ley.

“Por el Presupuesto tendría que haber venido Luis Caputo, no vino nunca, no vino la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello”, señaló el diputado de Unión por la Patria (UP), Agustín Rossi.

A lo que agregó: “Por el proyecto de soberanía tendría que haber venido el canciller (Pablo Quirno) pero no lo hizo; no vino el de Defensa (Carlos Presti). Es una señal, o los ministros tienen miedo a exponerse o a defender cosas que no les resultan cómodas de defender, o les importan tres pepinos el funcionamiento del Congreso”.

Fuente: Nexofin